Raccolgono castagne in un terreno privato ma la polizia li scopre | due ladri per furto

Armati di buste e con l’intento di raccogliere e portare via castagne (quasi sicuramente da rivendere), due giovani di 22 e 30 anni, entrambi di Biancavilla, sono stati fermati dalla polizia di Stato e denunciati per furto durante un controllo nelle aree boschive dell'Etna. L’episodio è avvenuto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

raccolgono castagne terreno privatoScoperti in un fondo privato a rubare castagne, denunciati due giovani - La refurtiva è stata sequestrata ed immediatamente restituita al legittimo proprietario del fondo agricolo. Come scrive grandangoloagrigento.it

