Rabiot | Sto molto bene al Milan Addio al Marsiglia? Ora vi spiego tutto

Rabiot: «Ambientato bene al Milan. L’addio al Marsiglia? Una delusione che ancora pesa» Dal ritiro della Nazionale francese, Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua nuova esperienza in Italia e del difficile addio al Marsiglia. Il centrocampista, ora in forza al Milan, ha voluto chiarire alcuni aspetti della sua carriera recente, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rabiot: «Sto molto bene al Milan. Addio al Marsiglia? Ora vi spiego tutto»

In questa notizia si parla di: rabiot - molto

Rabiot è soddisfatto dal Marsiglia per l’acquisto di Weah: «Tecnicamente è molto valido, ma è arrivato con grande voglia»

Accelerata: Rabiot molto vicino al Milan. Offerta al Marsiglia, si lavora sul contratto, ore cruciali

Rabiot a Milano: “Sono molto felice. Forza Milan” | PM VIDEO

Rabiot: "Al Milan mi sono integrato molto bene, l'ambizione è tornare in Champions. Marsiglia? Decisione incomprensibile" ? - X Vai su X

Rabiot: «Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle, poi si parla della salute dei calciatori» A Le Figaro: «So che sono operazioni commerciali per garantire al campionato un certo livello di visibilità. Ma si parla molto di calendari e salute dei giocatori, - facebook.com Vai su Facebook

Rabiot torna sull'addio al Marsiglia: "Triste e frustrante, non sono un violento. Milan? Obiettivi chiari" - Il centrocampista francese, in gol con la Francia contro l'Azerbaigian, ha parlato del suo recente passato e delle ambizioni del club rossonero ... Secondo corrieredellosport.it

Landucci: "Pulisic bomber, Modric emoziona". E Rabiot avvisa: "Sto bene mentalmente" - Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Udinese e Milan per il quarto turno di Serie A. Da tuttosport.com