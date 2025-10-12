Rabiot prende posizione sul suo addio al Marsiglia | Decisione incomprensibile la verità su di me non è mai stata detta Cosa ha detto l’ex Juventus!

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot, centrocampista del Milan ed ex Juventus, è tornato a parlare così del suo addio al Marsiglia. Ecco le dichiarazioni del francese.. Ai microfoni di  Telefoot  direttamente dal ritiro della Francia,  Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è tornato a parlare così di quanto successo al Marsiglia (il litigio con Rowe che ha portato al suo addio). Le dichiarazioni dell’ex bianconero. PAROLE –  « Il mio arrivo al Milan?  Mi sono subito ambientato bene nel gruppo». ADDIO AL MARSIGLIA –  « Ci sono rimasto male, naturalmente, perché non sarebbe dovuta finire così. È l’incomprensione che regna, perché la decisione è stata incomprensibile per tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rabiot prende posizione sul suo addio al marsiglia decisione incomprensibile la verit224 su di me non 232 mai stata detta cosa ha detto l8217ex juventus

© Juventusnews24.com - Rabiot prende posizione sul suo addio al Marsiglia: «Decisione incomprensibile, la verità su di me non è mai stata detta». Cosa ha detto l’ex Juventus!

In questa notizia si parla di: rabiot - prende

Calciomercato Milan, prende quota il nome di Rabiot!

Prima pagina Corriere dello Sport: Rabiot si prende il Milan. Pronto per il Bologna

Sarri prende posizione: 'Rabiot ha ragione, i soldi non giustificano tutti' - Il tecnico della Lazio, che tra un paio di settimane affronterà la Juventus, ha approfittato della sosta per parlare in conferenza stampa, toccando diversi temi. Scrive ilbianconero.com

Rabiot al Milan, Allegri ha il suo pupillo: il retroscena sul caos Marsiglia - Il centrocampista, che secondo i media francesi avrebbe diritto al 30% dell’incasso del Marsiglia dalla cessione del suo cartellino, non ha chiesto scusa in via ufficiale alla società e così si è ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Prende Posizione Suo