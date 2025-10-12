Rabiot, centrocampista del Milan ed ex Juventus, è tornato a parlare così del suo addio al Marsiglia. Ecco le dichiarazioni del francese.. Ai microfoni di Telefoot direttamente dal ritiro della Francia, Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è tornato a parlare così di quanto successo al Marsiglia (il litigio con Rowe che ha portato al suo addio). Le dichiarazioni dell’ex bianconero. PAROLE – « Il mio arrivo al Milan? Mi sono subito ambientato bene nel gruppo». ADDIO AL MARSIGLIA – « Ci sono rimasto male, naturalmente, perché non sarebbe dovuta finire così. È l’incomprensione che regna, perché la decisione è stata incomprensibile per tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rabiot prende posizione sul suo addio al Marsiglia: «Decisione incomprensibile, la verità su di me non è mai stata detta». Cosa ha detto l’ex Juventus!