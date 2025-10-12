Rabiot | Non voglio che venga data una cattiva immagine di me Non sono mai stato un violento

Rabiot è arrivato al Milan anche dopo i fatti accaduti al Marsiglia con l'ex compagno Rowe. Ecco le parole a riguarda del centrocampista nella sua intervista a Telefoot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Non voglio che venga data una cattiva immagine di me. Non sono mai stato un violento”

In questa notizia si parla di: rabiot - voglio

Rabiot: "Al Milan per Allegri. Voglio gol, assist e vittorie, proviamo a tornare grandi". E su Rowe...

Milan, Rabiot: “Ho preferito essere qui piuttosto che giocare in Champions. Scudetto? Voglio vincerlo. E fare almeno 10 gol”

Milan, Rabiot idee chiarissime: “Voglio segnare almeno 10 gol”

Rabiot ha le idee chiare: "Scudetto, lotteremo fino alla fine. E stavolta voglio festeggiarlo in piazza con i tifosi..." - X Vai su X

“Voglio lasciare il mio segno al Milan e vincere”: queste le parole di Adrien Rabiot In una lunga intervista rilasciata al “Le Figaro”, il centrocampista rossonero ha parlato della sua nuova avventura a Milano ? “Modric? Impressionante. Quando vedo cosa fa - facebook.com Vai su Facebook

Rabiot torna sull'addio al Marsiglia: "Triste e frustrante, non sono un violento. Milan? Obiettivi chiari" - Il centrocampista francese, in gol con la Francia contro l'Azerbaigian, ha parlato del suo recente passato e delle ambizioni del club rossonero ... Riporta corrieredellosport.it

Rabiot: «Non ho ancora capito perché il Marsiglia mi ha cacciato, non sono un tipo violento» - Adrien Rabiot è tornato a parlare del suo addio al Marsiglia, dovuto alla lite che ebbe nello spogliatoio con un altro giocatore. Come scrive ilnapolista.it