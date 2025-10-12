Rabiot | Non ho ancora capito perché il Marsiglia mi ha cacciato non sono un tipo violento
Adrien Rabiot è tornato a parlare del suo addio al Marsiglia, dovuto alla lite che ebbe nello spogliatoio con un altro giocatore. Secondo il centrocampista francese, le cose non sono andate come sono state raccontate. Le dichiarazioni di Rabiot. A Telefoot il calciatore del Milan ha dichiarato, dal ritiro con la Nazionale francese: « Ci sono rimasto male, naturalmente, perché non sarebbe dovuta finire così. È l’incomprensione che regna, perché la decisione è stata incomprensibile per tutti. Di tutte le persone con cui ho parlato, nessuno ha capito. E io stesso non l’ho capita. Quindi, ovviamente, è qualcosa di abbastanza triste e frustrante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Caso Rabiot-Marsiglia, De Zerbi tende la mano: "Ma prima si scusi". Adrien in silenzio - Marsiglia, De Zerbi è tornato sul tema: "A Rabiot ho consigliato di andare dal club e chiedere scusa, non per il gesto che ha fatto a Rennes, perché ... Secondo gazzetta.it