Quindicenne rapina cinque ragazzi ai Baracconi a Perugia | arrestato dalla Polizia

Brutta avventura ieri sera ai “Baracconi” per cinque giovani, tre maggiorenni e due minorenni, vittime di una rapina. L’autore, un quindicenne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al Numero Unico di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it