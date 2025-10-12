Questo autunno è dello spiced honey blonde il biondo tè alla cannella

Un colore che ricorda il tè alla cannella: si chiama spiced honey blonde ed è pronto a confermarsi il biondo dell’autunno. Sui social e negli States ha già conquistato le fall girls, che cercano un colore caldo e avvolgente che ricorda le giornate di pioggi autunnali. Un mix di spezie e di riflessi, a partire dal miele in primis, unito a cannella, curcuma e zenzero. Tutti ingredienti da utilizzare non solo per il colore, ma anche per le loro proprietà. Spiced honey blonde, il biondo dell’autunno 2025. Si tratta di una nuance neutra che vira sui toni caldi. Questa particolare sfumatura combina in realtà tre mondi cromatici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Questo autunno è dello spiced honey blonde, il biondo “tè alla cannella”

In questa notizia si parla di: autunno - spiced

È UFFICIALE: Torna il PUMPKIN SPICED LATTE! Preparati ad accogliere l'autunno con il sapore che ami di più! Da domani, potrai finalmente gustare il nostro delizioso e irresistibile Pumpkin Spiced Latte. Un mix perfetto di espresso aromatico, purea di z - facebook.com Vai su Facebook

Grazie al suo alone ramato, accende la chioma di caldi riflessi caramellati. Sposandosi alla perfezione con i colori moda di tendenza questo autunno - X Vai su X

Spiced honey blonde, il biondo effetto “tè alla cannella” che sarà il più richiesto dell'autunno 2025 - Grazie al suo alone ramato, accende la chioma di caldi riflessi caramellati. vogue.it scrive

Le sfumature calde e ramate dello Spiced Honey Blonde - Il miele e le spezie hanno da sempre affascinato l’uomo, non solo per le loro qualità culinarie, ma anche per le straordinarie proprietà cosmetiche e rituali. Lo riporta harpersbazaar.com