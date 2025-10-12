Queste scarpe sono state create dai massimi esperti nell’affrontare le temperature invernali con stile

Quando le temperature scendono e le giornate iniziano a diventare fredde, scegliere cosa indossare si complica. Se, come dice qualcuno, i piedi sono la parte più termosensibili del nostro corpo, è giusto partire dalle scarpe per la nostra lotta al clima invernale. Direttamente dal Nord Europa – forse uno dei luoghi più freddi in cui vi potrebbe capitare di andare –, il marchio danese Forét ha unito le forze con Tarvas, brand finlandese specializzato in calzature artigianali, per una nuova versione del modello Easy Hiker, la silhouette creata da Tarvas per essere indossata tanto nella natura quanto nella vita di città. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

