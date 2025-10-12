Non solo “pirlo“: a Brescia c’è anche il Double Savinì. La storia vuole che qualche anno fa, in un pomeriggio d’inizio primavera, un uomo distinto entrò al Caffè della Stampa, noto salotto del centro. Si chiamava Philippe ed era un ex direttore di scena dell’Opéra di Parigi, in pensione, a Brescia per una rappresentazione al Teatro Grande. Al barman chiese "qualcosa di speciale: non un drink classico, ma una ricetta con una storia". Gli fu servito il cocktail della casa, dal nome provocatorio: Non è uno Spritz Savini. Philippe lo sorseggiò in silenzio, poi sollevando lentamente lo sguardo, disse, con un mezzo sorriso: "Très bon. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Quell'ingrediente imprevedibile. Così nacque il Double Savinì