Quell’amore che fa male
"L’amore che fa male. L’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti" è il tema proposto dall’associazione Ipazia Liberedonne che, per martedì, alle 20.45, al palazzo del Ridotto, indice una conferenza tenuta da Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore e divulgatore, tra i massimi esperti di adolescenza. L’incontro, aperto alla cittadinanza e rivolto in particolare a genitori, insegnanti, studenti ed educatori. "L’educazione sentimentale degli adolescenti – afferma il dottor Rossi -, e` il piu` grande tabu` della genitorialita` e della pedagogia. Nessuno pensa davvero, insieme a ragazzi e ragazze i significati dell’amore e delle sue trappole: violenza di genere, gelosia, controllo ossessivo, immaturita` emotiva, manipolazione e dipendenza affettiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: quell - amore
Ultimissime Juve LIVE: Gatti giura amore alla Vecchia Signora, rifiutata la corte del Napoli con quell’annuncio!
Petri: “Quell’amico forte e fragile, che sognava il grande amore e all’improvviso mi lasciò sola”
Quell’amore speciale per il basket
#IlCorsoDelleCose Così fu quell’amore dal mancato finale così splendido e vero da potervi ingannare… #DeAndré #SalaLettura - X Vai su X
"I nonni seminano amore"... Quell'amore che porti sempre nel cuore e non lo dimentichi mai. Canzoni, balli e filastrocche raccontate dai bambini e dai dolcissimi nonnini del centro diurno Purello, un grande grazie per aver condiviso con noi la FESTA DEI NON - facebook.com Vai su Facebook
Quell’amore che fa male - L’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti" è il tema proposto dall’associazione Ipazia Liberedonne che, per martedì, ... ilrestodelcarlino.it scrive