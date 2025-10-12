Quell’amore che fa male

"L’amore che fa male. L’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti" è il tema proposto dall’associazione Ipazia Liberedonne che, per martedì, alle 20.45, al palazzo del Ridotto, indice una conferenza tenuta da Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore e divulgatore, tra i massimi esperti di adolescenza. L’incontro, aperto alla cittadinanza e rivolto in particolare a genitori, insegnanti, studenti ed educatori. "L’educazione sentimentale degli adolescenti – afferma il dottor Rossi -, e` il piu` grande tabu` della genitorialita` e della pedagogia. Nessuno pensa davvero, insieme a ragazzi e ragazze i significati dell’amore e delle sue trappole: violenza di genere, gelosia, controllo ossessivo, immaturita` emotiva, manipolazione e dipendenza affettiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

