QUELLA VOLTA CHE MILLY CARLUCCI SGRIDÒ FAZIO PER AVER OSPITATO MARIA DE FILIPPI
Milly Carlucci torna a Che Tempo Che Fa, esattamente sette anni dopo l’ospitata che fece molto rumore perché Fabio Fazio venne rimproverato in diretta per aver ospitato Maria De Filippi. Riavvolgiamo il nastro. Era in corso la sfida del sabato sera di primavera 2018 che vedeva contrapposte sempre le regine della tv come nel 2025, stavolta era Amici contro Ballando con le Stelle. Fazio ospitò Maria proprio a gara in corsa tra Rai1, rete che all’epoca ospitava Che Tempo Che Fa, e Canale 5, ieri come oggi la casa della De Filippi. Sorpassi e controsorpassi per la gioia del web. Social, siti e web impazziti come oggi tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna e ancora tra Ballando e Tu Sì Que Vales perché nel paese di guelfi e ghibellini gli italiani amano schierarsi in fazioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog
