Nel futuro di pace per Gaza e per tutta la Palestina ci sarà l’Italia. Così come, si spera al più presto, in quello dell’Ucraina. Giorgia Meloni fa parte della selezionatissima tornata di capi di Stato di governo invitati alla storica firma di pace fra Israele e Hamas in Egitto. Un risultato diplomatico “da premio Nobel” targato Donald Trump (l’impresa varrà pure per il prossimo anno e per quelli a venire: lo tengano in mente i giurati del premio) e sostenuto attivamente da Roma insieme agli attori regionali Egitto, Qatar e Turchia. Piano di pace che possiede – in potenza – tutte le carte per definire un nuovo Medio Oriente: senza, e questo è il dato più importante, il vizio occidentalista di “guerre umanitarie” e operazioni camuffate per violare la sovranità delle Nazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quella “rotta diplomatica” che porterà l’Italia fra i costruttori del nuovo Medio Oriente