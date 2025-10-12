Quattro grandi chef raccontano Roma | ecco il film che racconta il dietro le quinte delle cucine

Si chiama Sbrigate il breve film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma nato dall'idea di Ciro Scamardella, chef di Pipero, che ha trovato alleati nelle cucine d'autore capitoline e anche il sostegno e la fiducia del Comune di Roma. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

