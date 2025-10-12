Quasi 25 milioni in 4 anni per le ciclovie nel Lecchese | Risultato di un lavoro concreto

“Negli ultimi 4 anni la provincia di Lecco ha visto uno straordinario investimento nella mobilità sostenibile, con quasi 25 milioni di euro stanziati per ciclovie e interventi di valorizzazione del territorio. Un risultato che è frutto di una programmazione strutturata, condivisa e portata avanti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tatiana Luter: chi è l'attrice alla quale hanno rubato su un treno per Milano gioielli e orologi del valore di quasi due milioni

Ferragosto quasi esaurito. Dodici milioni di italiani in ferie. Il mare resta la meta preferita

Record di soldi pubblici allo sport: 600 milioni. Ma tra Giochi invernali e del Mediterraneo sono già quasi finiti

È morto Nonno Severino, star di TikTok, con quasi due milioni di follower. Aveva 96 anni, con la moglie Emma, 85, ha regalato divertenti scenette domestiche in cui reinterpretano canzoni famose, fanno la spesa e celebrano con ironia pop la felicità di un amor Vai su Facebook

Un finanziamento di quasi 4 milioni e mezzo è stato destinato dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della #RegioneSiciliana al @ComunePalermo per i lavori di disinquinamento della fascia costiera, dall'Acquasanta al fiume Oreto. Leggi https://regione.si - X Vai su X

Multe, in fumo quasi 4 milioni: qui spesi 40 euro pro capite - Per ora nel 2025 nel Comune di Arezzo sono state pagate contravvenzioni per 2,1 milioni di euro. Segnala lanazione.it

Meazza da record: con quasi 4 milioni di spettatori è lo stadio più frequentato in Europa - Avrà pure una certa età e il bisogno urgente di un restyling, ma il fascino della Scala del Calcio resta immutato nel tempo. Scrive ilgiorno.it