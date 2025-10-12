Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data dell’11 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,297 euroSmc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo di 31,37 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Commento sull’andamento del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 34 euroMWh nella prima settimana di ottobre, il prezzo si è progressivamente ridotto, arrivando a poco più di 31 euroMWh negli ultimi giorni. La discesa è stata graduale ma costante, segnalando una fase di relativa stabilità e una pressione ribassista sui prezzi, probabilmente dovuta a una domanda contenuta e a condizioni di mercato favorevoli dal lato dell’offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

