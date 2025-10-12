Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore che varia quotidianamente in base all’andamento della domanda e dell’offerta sul mercato elettrico nazionale. Al 12 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1058 €kWh (ovvero 105,76 €MWh), in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia può essere indicizzato al PUN oppure fissato con tariffe bloccate dai vari fornitori. Tuttavia, il PUN resta un riferimento fondamentale per comprendere la dinamica dei prezzi e valutare la convenienza delle offerte disponibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
