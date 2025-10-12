Quanti soldi guadagna Vacherot per la vittoria a Shanghai? Quasi il doppio di tutta la carriera! Montepremi da brividi
La favola si è compiuta: Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai. Da numero 204 del mondo, partendo dalle qualificazioni, il 26enne è riuscito a imporsi in uno dei tornei più importanti della stagione a livello internazionale (fa parte della lista di eventi al di sotto soltanto dei quattro Slam). Il monegasco ha firmato un’impresa impensabile due settimane fa, quando scese in campo per fronteggiare lo statunitense Nishesh Basavareddy, battendolo in rimonta al primo turno delle qualificazioni. Un tennista mai stato oltre la 110ma piazza del ranking ATP ha trovato le due settimane della vita, riuscendo a mietere vittime di notevole spessore sul cemento della metropoli cinese: ha rimontato il kazako Alexander Bublik (numero 17 del mondo), ha regolato il ceco Tomas Machac (numero 20, primo set chiuso sul 6-1 e poi ritiro del rivale sul 3-1 nel secondo parziale), ha annichilito l’olandese Tallon Griekspoor (numero 31), ha ribaltato di forza il danese Holger Rune (numero 11) e poi ha sconfitto il serbo Novak Djokovic (numero 5). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: quanti - soldi
Multe, quanti soldi incassati? La Provincia è terza in regione, a Grosseto la cifra più alta
Quanti soldi guadagna Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi faraonico
Jannik Sinner un po’ più “povero” a fine stagione: tagliato fuori dal Bonus Pool. Cos’è e quanti soldi ha perso
Gaza rasa al suolo, ma quanto tempo e quanti soldi occorreranno per la ricostruzione? https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/gaza-tempo-ricostruzione/ - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, ricostruzione: quanti soldi e quanto tempo servono? - X Vai su X
Atp Shanghai, la finale tra cugini vale un tesoro: quanto guadagna chi vince tra Vacherot e Rinderknech - Sarà sfida tra i cugini Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot nella finale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9. Lo riporta corrieredellumbria.it
Quanto ha guadagnato Valentin Vacherot arrivando in finale al Masters 1000 di Shanghai battendo Novak Djokovic? - Raggiungendo la finale, il monegasco ha incassato la bellezza di 597mila dollari (3mila in più di quello che aveva guadagnato complessivament ... Come scrive eurosport.it