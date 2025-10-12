La favola si è compiuta: Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai. Da numero 204 del mondo, partendo dalle qualificazioni, il 26enne è riuscito a imporsi in uno dei tornei più importanti della stagione a livello internazionale (fa parte della lista di eventi al di sotto soltanto dei quattro Slam). Il monegasco ha firmato un’impresa impensabile due settimane fa, quando scese in campo per fronteggiare lo statunitense Nishesh Basavareddy, battendolo in rimonta al primo turno delle qualificazioni. Un tennista mai stato oltre la 110ma piazza del ranking ATP ha trovato le due settimane della vita, riuscendo a mietere vittime di notevole spessore sul cemento della metropoli cinese: ha rimontato il kazako Alexander Bublik (numero 17 del mondo), ha regolato il ceco Tomas Machac (numero 20, primo set chiuso sul 6-1 e poi ritiro del rivale sul 3-1 nel secondo parziale), ha annichilito l’olandese Tallon Griekspoor (numero 31), ha ribaltato di forza il danese Holger Rune (numero 11) e poi ha sconfitto il serbo Novak Djokovic (numero 5). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Vacherot per la vittoria a Shanghai? Quasi il doppio di tutta la carriera! Montepremi da brividi