Il monegasco Valentin Vacherot ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai partendo dalle qualificazioni, dunque ha totalizzato la bellezza di 1020 punti nel ranking mondiale, che gli sono valsi un balzo dal numero 204 del mondo al numero 40, che occuperà a partire da domani. Il tennista del Principato, infatti, nell’ultimo aggiornamento della classifica si trovava a quota 263 punti, mentre con il successo in Cina viene issato a quota 1283, scalando ben 164 posizioni e ritrovandosi in un colpo solo tra i primi quaranta tennisti del mondo. Vacherot, in carriera, era stato al massimo al numero 110 del ranking ATP, piazzamento raggiunto il 24 giugno 2024, ma era stato immediatamente dopo bloccato da un infortunio, saltando praticamente tutta la seconda parte di stagione, non essendo esente da problemi neanche nel 2025, fino alle due settimane della vita a Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni ha guadagnato Valentin Vacherot nel ranking ATP? Balzo allucinante da 204 a top40!