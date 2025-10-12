Quando un tweet vale più di mille interpretazioni | Francesca Albanese travolta dai social
C’è qualcosa di irresistibilmente umano nel fraintendimento. Basta un tweet, una battuta, un post sui social e il mondo intero sembra pronto a indossare l’elmetto della guerra. Francesca Albanese, relatrice dell’ONU, si è trovata improvvisamente in mezzo a una tempesta di indignazione per aver, a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: tweet - vale
(Aggiunta al tweet precedente. La media aritmetica di 1+sin(x) e 1-sin(x) è ovviamente 1, quindi il cos(x) è minore o uguale a 1 e l'uguaglianza vale solo quando 1+sin(x) = 1-sin(x) cioè quando sin(x) è zero. Le medie pitagoriche trovano spazio praticamente o - X Vai su X
TikTok vale più di Wall Street? Un video da 15 secondi oggi può far guadagnare o perdere milioni. Dogecoin, AMC, GameStop: bastato un tweet o un video virale e i titoli sono esplosi. Oggi un ragazzino con lo smartphone può spostare più soldi di un anal - facebook.com Vai su Facebook