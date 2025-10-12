Quando Totti invitò Spalletti al suo compleanno | Se vieni i miei amici

Ospite dell'ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, Luciano Spalletti ha raccontato un aneddoto legato a Francesco Totti, parlando anche del suo rapporto con l'ex capitano della Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando Totti invitò Spalletti al suo compleanno: "Se vieni, i miei amici..."

In questa notizia si parla di: totti - invit

Chanel Totti pronta a partire per Pechino Express in coppia con Filippo Laurino La partecipazione di Chanel è stata svelata oggi a Milano nel corso della presentazione dei palinsesti Sky Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti show: l'addio all'Italia, il caso Acerbi, il legame con Totti e Icardi e il problema De Laurentiis - Luciano Spalletti al Festival dello Sport: dall’addio alla Nazionale al caso Acerbi, passando per Totti, Icardi, l’esperienza al Napoli e la sua top 11 di sempre tra aneddoti, rimpianti e passione per ... Si legge su sport.virgilio.it

Spalletti su Totti: "Non ci ho mai litigato, il problema erano i tifosi" - L'ex Ct della Nazionale sulla sua formazione ideale: "In mediana Pizarro e De Rossi, come ali Kvaratskhelia e Salah" ... ilromanista.eu scrive