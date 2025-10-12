“Quando mio padre ammazzò mia madre, ho preso i resti del cervello di mia madre, li ho messi in un vaso e li ho portati in caserma dai Carabinieri”. È una confessione choc quella fatta dall’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale ieri nel salotto di Verissimo, durante un’intensa intervista concessa a Silvia Toffanin, con la quale ha ripercorso la sua drammatica storia. A segnare per sempre la sua vita è stata la tragica uccisione della mamma Filomena: quando Andrea aveva appena 14 anni, la donna venne uccisa per mano del marito, Gaetano Carnevale, un uomo affetto da schizofrenia e convinto che la moglie lo tradisse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando mio padre ammazzò mia madre, ho preso i resti del suo cervello, li ho messi in un vaso e li ho portati ai Carabinieri”. Il racconto choc di Andrea Carnevale a Verissimo