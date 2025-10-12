Quando mio padre ammazzò mia madre ho preso i resti del suo cervello li ho messi in un vaso e li ho portati ai Carabinieri Il racconto choc di Andrea Carnevale a Verissimo
“Quando mio padre ammazzò mia madre, ho preso i resti del cervello di mia madre, li ho messi in un vaso e li ho portati in caserma dai Carabinieri”. È una confessione choc quella fatta dall’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale ieri nel salotto di Verissimo, durante un’intensa intervista concessa a Silvia Toffanin, con la quale ha ripercorso la sua drammatica storia. A segnare per sempre la sua vita è stata la tragica uccisione della mamma Filomena: quando Andrea aveva appena 14 anni, la donna venne uccisa per mano del marito, Gaetano Carnevale, un uomo affetto da schizofrenia e convinto che la moglie lo tradisse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: padre - ammazz
? “Domeniche di carta.” Da bambino, la domenica mattina uscivo con mio padre. Mamma restava a casa, tra profumo di sugo e pavimenti da lucidare. La nostra tappa fissa era l’edicola. Lui prendeva la sua Gazzetta, io respiravo quell’odore unico di carta e i - facebook.com Vai su Facebook
Toni, mio padre, un documentario che racconta un trauma insieme personale, familiare, generazionale, storico e politico - Anna Negri, sua figlia, è una regista che ha faticato molto per emanciparsi dal suo cognome. Scrive mymovies.it
Toni, mio padre: svelata la data d’uscita del film di Anna Negri - toni, mio padre è un dialogo intimo tra una figlia e suo padre, tra memoria privata e storia collettiva. Secondo cinematographe.it