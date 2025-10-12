Dalle canzoni popolari al genere Rap. Non è il titolo di un libro, ma l’esperienza musicale di Filippo Pisani, rapper 25 enne romano e originario di Tor Marancia. Nel panorama dell’Hip-hop è ancora un emergente, ma le sue canzoni sono un richiamo alla “giungla urbana” della capitale e alle periferie. In un’intervista al Secolo d’Italia, l’artista ha svelato il significato del suo nome che viene “dalle penne cancellabili” usate dalle due sorelle più piccoli. Una storia affettuosa che va di pari passo con l’amore per la sua zona: “Ci sono dei posti che per me sono fondamentali e infatti nel mio ultimo disco intitolato “Binario 35? parlo di piazza Bompiani, che si trova proprio sotto casa mia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quando le canzoni romane incontrano il Rap. Sulle note di Chino: “Racconto Tor Marancia, non mi interessano le tessere di partito”