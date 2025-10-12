Quando la Romagna era un arcipelago di 16 isole oggi rischia di tornare sott' acqua | la mappa di come vivremo nel 2100

Il centro storico di Ravenna è lambito dal mare, le località balneari come Cervia e Cesenatico non esistono e due terzi della Romagna sono coperti dall’acqua. Non è lo scenario del futuro, bensì del passato: questo era infatti l’aspetto che la nostra regione aveva duemila anni fa. Un tempo che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Forlì sul mare e Ravenna sommersa entro 75 anni? Quando la Romagna era un arcipelago di 16 isole (e come sarà in futuro)

