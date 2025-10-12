Quando la legge blocca il mercato | il caso Liguria e il vincolo sugli alberghi

Ci sono casi in cui le leggi regionali contengono divieti o limiti che contrastano con principi e valori della Costituzione e sui quali, quindi, può utilmente esprimersi la Consulta. È successo, recentemente, in merito alle regole disposte dalla legge regionale sugli alberghi, varata più di dieci anni fa in Liguria. Quando una contrapposizione è netta e il regime risulta eccessivamente rigido, tanto da poter danneggiare i cittadini, il rimedio è rappresentato dall’iniziativa di un Tar. In questo specifico caso, riguardante il mondo del turismo e le attività imprenditoriali degli albergatori, il giudice amministrativo ha espresso dubbi di costituzionalità e chiesto l’intervento della Corte Costituzionale, che si è pronunciata in modo favorevole agli imprenditori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

