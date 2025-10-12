Quando inizia il Six Kings Slam 2025 e dove vederlo in tv | il tabellone e perché Sinner giocherà un turno più di Alcaraz

Dal 15 al 18 ottobre 2025 sarà spettacolo per la seconda edizione della Six Kings Slam, torneo di esibizione che mette in palio per il vincitore e i suoi partecipanti un prime-money esagerato. Si pensi ai 6 milioni che saranno intascati da chi la spunterà in finale. Il tutto andrà in scena all’ Anb Arena di Riad (8000 posti) e i match inizieranno a partire dalle 18.30 italiane. Chi saranno i partecipanti? Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Ci sono delle differenze rispetto al 2024, ricordando le presenze di Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it

