Quando i fascisti arrivarono in Grecia | l’amara ironia di Theodor Kallifatides
La Grecia moderna è un paese di displaced people. Oltre alla inveterata abitudine locale di muoversi all'interno dei confini nazionali (un po' come gli americani), le calamità naturali, le guerre,
Buon compleanno a Gottardina Zanaglio, che oggi compie 100 anni! Originaria di Forno d'Ono (Pertica Bassa), aveva 18 anni quando all'osteria del padre Antonio, dopo l'8 settembre, arrivarono diversi ufficiali fuggiti dal campo di concentramento di Vestone. - facebook.com Vai su Facebook