Quando gioca Matteo Berrettini a Stoccolma? Programma primo turno avversario tv

Matteo Berrettini si rimetterà in gioco al torneo ATP 250 di Stoccolma, che andrà in scena sul cemento della capitale svedese dal 13 al 19 ottobre. Il tennista romano è reduce dalla sconfitta rimediata lo scorso 1° ottobre al primo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il francese Adrian Mannarino, in precedenza aveva ceduto al cospetto del norvegese Casper Ruud agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo al debutto nell’ATP 250 di Hangzhou contro il ceco Dalibor Svrcina. Il momento non è certamente dei migliori per il finalista di Wimbledon 2021, che nel frattempo è scivolato al 61mo posto nel ranking ATP: arriverà un’inversione di rotta per il 29enne? Il cammino a Stoccolma incomincerà ai sedicesimi di finale contro Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni: l’appuntamento con il derby italiano è per martedì 14 ottobre (l’ordine di gioco verrà comunicato il giorno precedente, dunque bisognerà aspettare per avere un’idea sul possibile orario dell’incontro). 🔗 Leggi su Oasport.it
