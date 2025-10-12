Quando gioca Jasmine Paolini a Ningbo? Programma primo turno avversaria tv

Jasmine Paolini ha perso la semifinale del WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek e tornerà in campo mercoledì 15 ottobre (l’ordine di gioco verrà definito il giorno prima, dunque bisognerà aspettare per avere un’idea dell’orario  dell’incontro) per fare il proprio esordio al torneo WTA 500 di Ningbo. Nuova avventura sul cemento cinese per la fuoriclasse toscana, che è in piena corsa per la qualificazione alle WTA Finals. La numero 8 del mondo sta battagliando con la kazaka Elena Rybakina per meritarsi un biglietto per gli atti conclusivi di questa intensa stagione, la situazione è decisamente favorevole alla 29enne che ha però ancora bisogna di puntellare la propria posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

