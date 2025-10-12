Qualificazioni Mondiali | Tsimikas titolare con la Grecia Ziolkowski in panchina
Proseguono i match in programma in questa pausa per gli impegni delle nazionali, che daranno ulteriori risposte nella corsa alla qualificazione ai prossimi Mondiali in programma nel 2026. Nella serata di ieri è andata in scena la prima delle due sfide dell’ Italia, che ha superato 3-1 l’Estonia, in un match nel quale, nel finale, Gattuso ha regalato a Cristante la possibilità di tornare a vestire la maglia azzurra. Oggi, domenica 12 ottobre, ci saranno altri giocatori della Roma impegnati nelle qualificazioni, in particolare Tsimikas e Ziolkowski. Il terzino arrivato dal Liverpool sarà titolare nella sfida tra Danimarca e Grecia, con gli ellenici all’ultima chiamata per sperare ancora nella qualificazione visti i soli tre punti raccolti fino a questo momento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: qualificazioni - mondiali
Le qualificazioni ai #mondiali di #calcio. L'#Italia batte l'#Estonia 3 a 1 e guarda già alla prossima partita, martedì contro #Israele. Il ct #Gattuso: "Continuare così". Al #Tg2Raio ore 13,00 #12ottobre - facebook.com Vai su Facebook
