Inter News 24 Qualificazioni Mondiali: a seguito della vittoria sulla Finlandia. l’olandese Malen ha espresso la sua totale fiducia nei confronti di Dumfries, con cui si ha un’intesa straordinaria. Nel match che ha visto i Paesi Bassi trionfare in maniera netta sulla Finlandia, Donyell Malen è stato uno dei protagonisti assoluti, siglando il gol che ha aperto le danze per la squadra di Ronald Koeman. L’attaccante dell’ Aston Villa ha poi evidenziato l’ottima intesa con il compagno di squadra Denzel Dumfries, fondamentale sulla fascia destra. I due, infatti, hanno mostrato una connessione straordinaria, alternandosi nei movimenti offensivi per creare pericoli alla difesa avversaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Qualificazioni Mondiali, Malen si trova alla perfezione con Dumfries: «Conosco le sue qualità, vi spiego perché»