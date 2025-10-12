Qualificazioni Mondiali la Svizzera punta al pass per la competizione | Yakin rimane concentrato sulla Slovenia

Inter News 24 Qualificazioni Mondiali, la Nazionale elvetica di Akanji, difensore dell’Inter, vicina alla qualificazione alla Coppa del Mondo. La Svizzera ha la possibilità di diventare la prima nazionale europea a qualificarsi per i Mondiali 2026. Per farlo, gli elvetici dovranno vincere contro la Slovenia a Lubiana, con l’auspicio che il Kosovo non ottenga i tre punti contro la Svezia. Tuttavia, Murat Yakin, CT della Svizzera, mantiene un approccio concentrato e non pensa ai festeggiamenti in caso di qualificazione. YAKIN – «In caso di qualificazione, non abbiamo preparato nessun tipo di festeggiamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

