Qualificazioni Mondiali in Europa e Africa Serie C Mondiale U20 | le partite di oggi

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In campo l'Olanda, la Croazia di Modric e la Danimarca di Hojlund. Gli Stati Uniti U20 dopo la vittoria sull'Italia cercano la semifinale, in Serie C si gioca in tutti e tre i gironi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

qualificazioni mondiali in europa e africa serie c mondiale u20 le partite di oggi

© Gazzetta.it - Qualificazioni Mondiali in Europa e Africa, Serie C, Mondiale U20: le partite di oggi

In questa notizia si parla di: qualificazioni - mondiali

Tunisia-Liberia (Qualificazioni Mondiali Africa, 04-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Lussemburgo-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

qualificazioni mondiali europa africaQualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi - Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si legge su sport.sky.it

qualificazioni mondiali europa africaRisultati calcio live, venerdì 10 ottobre 2025: Italia U21 e Atletico-Inter - Gli azzurrini chiamati alla sfida con la Svezia per le qualificazioni Euro 2027, amichevole per i nerazzurri, anticipi in Lega Pro. Lo riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Qualificazioni Mondiali Europa Africa