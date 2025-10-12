Qualificazioni Mondiali in Europa e Africa Serie C Mondiale U20 | le partite di oggi
In campo l'Olanda, la Croazia di Modric e la Danimarca di Hojlund. Gli Stati Uniti U20 dopo la vittoria sull'Italia cercano la semifinale, in Serie C si gioca in tutti e tre i gironi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tunisia-Liberia (Qualificazioni Mondiali Africa, 04-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Lussemburgo-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Le qualificazioni ai mondiali di calcio. L'Italia batte l'Estonia 3 a 1 e guarda già alla prossima partita, martedì contro Israele. Il ct Gattuso: "Continuare così".
Qualificazioni Mondiali, la Turchia di Montella vola con Yildiz e Celik. Storica Albania, ok Spagna e Portogallo
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi - Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si legge su sport.sky.it
Risultati calcio live, venerdì 10 ottobre 2025: Italia U21 e Atletico-Inter - Gli azzurrini chiamati alla sfida con la Svezia per le qualificazioni Euro 2027, amichevole per i nerazzurri, anticipi in Lega Pro. Lo riporta calciomagazine.net