Qualificazioni Mondiali goleada dell’Olanda | clamorosa sconfitta della Cechia vince la Scozia
Qualificazioni Mondiali: l’Olanda travolge la Finlandia, la Cechia viene sconfitta a sorpresa, la Scozia vince ancora Le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 sono ormai al di là del giro di boa, le squadre devono provare a rosicchiare il maggior numero di punti per evitare i playoff. Alle 18 sono state tre le partite giocate. Niente di nuovo dal fronte del Gruppo G: l’Olanda ha collezionato altri tre punti ai danni della malcapitata Finlandia. Anche la Scozia sta proseguendo il proprio percorso nel migliore dei modi, ma la vera sorpresa sono state le Faroe, che hanno strappato tre punti alla Cechia. 🔗 Leggi su Sportface.it
Le qualificazioni ai #mondiali di #calcio. L'#Italia batte l'#Estonia 3 a 1 e guarda già alla prossima partita, martedì contro #Israele. Il ct #Gattuso: "Continuare così". Al #Tg2Raio ore 13,00 #12ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Goleada turca! Diretta gol live score (11 ottobre) - Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: stasera l'Italia va in Estonia, ma il suo destino dipende dalla Norvegia che ospita Israele. Scrive ilsussidiario.net
Qualificazioni Mondiali 2026 LIVE: stop Belgio, goleada Germania. La Svizzera avanti in Svezia, Francia ok con Rabiot. Doppiette per Gudmundsson e Malinovskyi - Nel Gruppo A non può sbagliare la Germania, a 3 punti dopo il ko con la Slovacchia, nella gara casalinga contro il Lussemburgo ultimo. Segnala calciomercato.com