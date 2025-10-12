Qualificazioni Mondiali goleada dell’Olanda | clamorosa sconfitta della Cechia vince la Scozia

Qualificazioni Mondiali: l’Olanda travolge la Finlandia, la Cechia viene sconfitta a sorpresa, la Scozia vince ancora Le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 sono ormai al di là del giro di boa, le squadre devono provare a rosicchiare il maggior numero di punti per evitare i playoff. Alle 18 sono state tre le partite giocate. Niente di nuovo dal fronte del Gruppo G: l’Olanda ha collezionato altri tre punti ai danni della malcapitata Finlandia. Anche la Scozia sta proseguendo il proprio percorso nel migliore dei modi, ma la vera sorpresa sono state le Faroe, che hanno strappato tre punti alla Cechia. 🔗 Leggi su Sportface.it