Quali sono i migliori vini delle Marche secondo il Gambero Rosso? La classifica 2026

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025

La nostra regione è in splendida forma con ben 24 cantine premiate, tra sorprese e conferme. I Verdicchio fanno la parte del leone, tra Castelli di Jesi e Matelica, ma non mancano sorprese anche da altre denominazioni: una al debutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

