Quale Italia per la Coppa Davis? Effetto domino Sinner Berrettini in bilico Darderi merita una chance?

Quale Italia per le finali di Coppa Davis 2025? Dal 18 al 23 novembre a Bologna otto compagini si sfideranno per contendersi l’ambita Insalatiera. L’Italia, che ha conquistato le due ultime edizioni, avrà il vantaggio di disputare tra le mura amiche gli incontri e farà leva sul fattore campo. Un percorso che prevede nei quarti di finale il confronto con l’Austria. In caso di successo, gli azzurri dovranno vedersela con la vincente di Francia-Belgio. In finale ci si aspetta il confronto con la Spagna, specie se come pare le Furie Rosse dovessero avere tra le loro fila il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it