Quale Italia per la Coppa Davis? Effetto domino Sinner Berrettini in bilico Darderi merita una chance?
Quale Italia per le finali di Coppa Davis 2025? Dal 18 al 23 novembre a Bologna otto compagini si sfideranno per contendersi l’ambita Insalatiera. L’Italia, che ha conquistato le due ultime edizioni, avrà il vantaggio di disputare tra le mura amiche gli incontri e farà leva sul fattore campo. Un percorso che prevede nei quarti di finale il confronto con l’Austria. In caso di successo, gli azzurri dovranno vedersela con la vincente di Francia-Belgio. In finale ci si aspetta il confronto con la Spagna, specie se come pare le Furie Rosse dovessero avere tra le loro fila il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
SEMPRE NOIIIIIIIIII L’#ItaliaTeam sale ancora sul podio in Coppa del Mondo di nuoto di fondo! Linda Caponi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Dario Verani ci regalano un magnifico secondo posto nella 4x1500 mista! Che staffetta in Sardegna Vai su Facebook
?Inter, gli orari delle partite fino a gennaio: 13ª giornata | domenica 30 novembre 2025, ore 15:00 Pisa vs INTER Ottavi Coppa Italia | mercoledì 3 dicembre 2025, ore 21:00 INTER vs Venezia 14ª giornata | sabato 6 dicembre 2025, ore 18:00 INTER vs Com - X Vai su X
Coppa Davis 2025, il sorteggio sorride all'Italia nelle Finals: ci sarà Sinner? - 9 giocatori che meriterebbero di essere convocati, Berrettini in Asia ottima notizia" ... Si legge su tg.la7.it