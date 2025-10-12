Quadrato in Scena 2025: il Teatro Garden di Rende accoglie le eccellenze del teatro amatoriale italiano. Fonte foto: on. Luciana De Francesco Sabato 11 ottobre 2025, il Cinema Teatro Garden di Rende ha ospitato la VII edizione di Quadrato in Scena 2025, la mostra nazionale d’arte del teatro amatoriale italiano promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori. Un evento che ha trasformato la città calabrese in crocevia di passione, creatività e impegno, con il patrocinio della Regione Calabria, della Città di Rende e della Provincia di Cosenza. La serata, aperta al pubblico e accolta con entusiasmo da artisti e spettatori, ha celebrato le migliori esperienze artistiche e organizzative del panorama amatoriale, attraverso la consegna dei riconoscimenti del Premio per il Teatro – Quadrato in Scena Itinerante 2025. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Quadrato in Scena 2025: il teatro amatoriale italiano conquista Rende