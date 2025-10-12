Pusher nascondeva nello scooter più di dieci chili di droga | arrestato

Sotto la sella di uno scooter, parcheggiato nel cortile del condominio, c’era nascosto un carico da piazza di spaccio: 107 panetti di hashish e diversi sassi di cocaina confezionati sottovuoto. È da lì che i carabinieri della compagnia di Riccione sono partiti per chiudere il cerchio e far scattare le manette ai polsi di un 34enne albanese, residente in provincia e con precedenti per droga. Il controllo era iniziato poco prima in via Tasso, dove una pattuglia del Radiomobile, impegnata nei servizi di prevenzione, aveva fermato un veicolo per un normale accertamento. Alla richiesta dei documenti, l’uomo alla guida aveva mostrato fin da subito un nervosismo eccessivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

