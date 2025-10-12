Puppo convinto | Paolini può vincere uno Slam Se Sinner è gracilino allora Rune è uno sfigato?

Dario Puppo si è soffermato su Jasmine Paolini nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Paolini ha scacciato un tabù niente male (battendo Swiatek, n.d.r.), una vittoriosa prestigiosa. La migliore stagione dei 1000 di Sinner, quella del 2024, è finita con 28 vittorie, Paolini l’avrebbe raggiunto vincendo il torneo. Sta dimostrando di essere una delle giocatrici fisicamente più preparate “. Il telecronista di Eurosport si è fatto una domanda riguardo alla tennista italiana, in piena lotta per qualificarsi alle WTA Finals per la seconda volta consecutiva, e ha provato a darsi una risposta: “ Paolini è pronta per vincere uno Slam? Penso che la vittoria contro Swiatek sia un clic. 🔗 Leggi su Oasport.it

