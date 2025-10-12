A un anno dalla chiusura della storica sede di via Oberdan del Punto d’ascolto francescano, ieri è stato inaugurato in via Grado il ‘Punto d’incontro’, un nuovo spazio di solidarietà e ascolto all’interno di un locale di Acer. Il centro, gestito da un gruppo di volontari, sarà un luogo di accoglienza, ascolto e aiuto, ma anche di promozione del riuso e della solidarietà. L’associazione di volontari organizza e offre diversi servizi come il centro di ascolto e distribuzione gratuita di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà aperto il lunedì dalle 14 alle 17 e il mercoledì dalle 9 alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Punto d’incontro’ in via Grado: "Aiutiamo le famiglie in difficoltà. Gli spazi però già scarseggiano"