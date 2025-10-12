Punto da uno sciame di calabroni sulla ciclabile si alza in volo Nibbio per salvargli la vita

I Vigili del fuoco di Perugia e del Distaccamento di Città della Pieve sono intervenuti, questa mattina intorno alle ore 10.40 circa, nei boschi di Piegaro per prestare soccorso a una persona colta da malore dopo essere stata punta da diversi calabroni, mentre si trovava lungo un percorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

