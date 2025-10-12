Pubblico Passeggio scassinata la gettoniera dei bagni

Ladri in azione e danneggiamenti sul Pubblico Passeggio. Ancora una volta, come accadeva spesso in passato, sono finiti nel mirino i bagni pubblici. È stata forzata e scassinata la gettoniera per accedere ai bagni, per rubare gli euro al suo interno. I bagni sono stati riqualificati a inizio anno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

