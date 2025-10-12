PSVITA VitaDB Downloader v2.4 | Tutte le novità e perché aggiornare subito

Se possiedi una PS Vita o una PSTV e sei appassionato di homebrew, allora VitaDB Downloader è un’applicazione che non può assolutamente mancare nella tua collezione. Questo client ufficiale per VitaDB, il primo database creato per il mondo homebrew di PS Vita e PSTV, ha rivoluzionato il modo in cui cerchiamo, installiamo e gestiamo i nostri homebrew. Cos’è VitaDB Downloader? VitaDB Downloader è molto più di un semplice browser per homebrew. È un client robusto e ricco di funzionalità che si interfaccia direttamente con il vasto database di VitaDB, portando direttamente sul tuo dispositivo tutta la libreria del software homebrew disponibile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net