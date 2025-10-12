PSVITA MemesWars Arriva su PSVITA con una Port Completo di nonogamer9

Gamesandconsoles.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amanti dei meme e delle console portatili hanno ora un nuovo motivo per festeggiare.  MemesWars, il popolare gioco mobile di ChaloApps, è stato portato con successo su  PSVITA  grazie al lavoro dell’hacker nonogamer9. Una Port Basata su Mono Questa versione per PSVITA è un port diretto di  MemesWars versione 4.1.0, rilasciata nel 2019. La scelta di questa specifica versione non è casuale: essa utilizza  Mono, un framework che ha reso il processo di decompilazione e adattamento più semplice e lineare. Adattamento Tecnico per la VITA Portare un gioco su un hardware differente non è mai banale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

