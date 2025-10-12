PSVITA HexFlow Launcher Unofficial Custom HLC 2.83 | L’Ultima Versione con Bug Fix e Miglioramenti

Gamesandconsoles.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile la nuova versione  HLC 2.8.3  di  HexFlow Launcher Unofficial Custom, il revamp mod non ufficiale del launcher con interfaccia 3D style coverflow per PS Vita. Scopriamo tutte le novità di questo aggiornamento. Novità della Versione 2.8.3. Bug Fix. Risolto  il problema per cui i nuovi giochi a volte non venivano aggiunti alla categoria “Tutti” al primo tentativo. Corretto  un errore che poteva verificarsi attivando “RetroFlow: ON” su un’installazione fresh (errore 1793: tentativo di accesso a blocco memoria errato). Miglioramenti. Re-introdotto  l’effetto ‘sweep’ di HexFlow 0.5 quando si cambia visualizzazione alla posizione 1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Cerca Video su questo argomento: Psvita Hexflow Launcher Unofficial