PSVITA HexFlow Launcher Unofficial Custom HLC 2.83 | L’Ultima Versione con Bug Fix e Miglioramenti
È disponibile la nuova versione HLC 2.8.3 di HexFlow Launcher Unofficial Custom, il revamp mod non ufficiale del launcher con interfaccia 3D style coverflow per PS Vita. Scopriamo tutte le novità di questo aggiornamento. Novità della Versione 2.8.3. Bug Fix. Risolto il problema per cui i nuovi giochi a volte non venivano aggiunti alla categoria “Tutti” al primo tentativo. Corretto un errore che poteva verificarsi attivando “RetroFlow: ON” su un’installazione fresh (errore 1793: tentativo di accesso a blocco memoria errato). Miglioramenti. Re-introdotto l’effetto ‘sweep’ di HexFlow 0.5 quando si cambia visualizzazione alla posizione 1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net