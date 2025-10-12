Psicologo di base Sara Battisti festeggia le 10.000 firme

Frosinonetoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Battisti festeggia il raggiungimento delle 10.000 firme per la proposta di introdurre nelle Asl del Lazio la figura dello psicologo di base. Superato dunque il numero di firme necessarie per la presentazione ufficiale della proposta di Legge di iniziativa popolare al Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

