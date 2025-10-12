Psicologo di base 5 milioni di italiani in attesa | legge ferma l’incognita è sui fondi
Dovranno aspettare almeno un altro anno per bussare allo “psicologo di base”, i 5 milioni di italiani che, secondo l’Ordine degli Psicologi, avrebbero bisogno di un primo aiuto gratuito per la propria salute mentale. La proposta di legge 184 che in un testo unico alla Camera ha unito trasversalmente quasi tutti i partiti (FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Pd, M5S) langue alla Commissione Affari Sociali, mentre un analogo disegno di legge al Senato, promosso dal solo Partito Democratico, non è mai nemmeno stato discusso. Il motivo, prevedibile, è il solito: mancano i soldi. “Attendiamo di sapere come verrà finanziata la legge”, spiega il primo firmatario del testo unitario, l’onorevole Luciano Ciocchetti di Fratelli d’Italia che della commissione è il vicepresidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com
