Prova a fermare il pestaggio di un ragazzo ucciso con un colpo in fronte | la morte di Paolo Taormina a 21 anni davanti al locale dei genitori a Palermo
Si era messo in mezzo per difendere un ragazzo picchiato da un gruppo di giovani Paolo Taormina, 21 anni, ucciso la notte scorsa con un colpo di pisola alla testa a Palermo. A pochi metri dal Teatro Massimo, in piazza Spinuzza nel cuore della movida palermitana, Taormina era intervenuto per sedare una rissa. Un gruppo di ragazzi stava infatti picchiando un altro, ormai finito a terra. All’arrivo di carabinieri e ambulanza per il 21enne non c’era più nulla da fare. Sono le 3.30 quando un gruppetto di giovanissimi ha iniziato una rissa tra i tavolini dell’ «O’ Scruscio», locale di proprietà dei genitori di Taormina. 🔗 Leggi su Open.online
