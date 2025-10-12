Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa

Paolo Trapani è stato ucciso con un colpo di pistola sparato a bruciapelo da un membro del gruppo che stava picchiando un ragazzo a Palermo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa

Udine, difende una ragazza presa a schiaffi dal branco e viene accoltellato: è in ospedale in codice rosso - Un ragazzo è intervenuto ieri sera per difendere una ragazza molestata dal branco in centro ed è stato accoltellato alla schiena: il giovane è stato poi soccorso e portato in ospedale in codice rosso. Scrive ilmattino.it