Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Paolo Trapani è stato ucciso con un colpo di pistola sparato a bruciapelo da un membro del gruppo che stava picchiando un ragazzo a Palermo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

In questa notizia si parla di: prova - difendere

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa

Lele Adani era solito difendere Rafa dalle critiche di Antonio Cassano, ma dopo la prova di Parma anche lui ha gettato bandiera bianca. #acmilan #adani #rafaelleao - facebook.com Vai su Facebook

Sviluppare l’AI serve a proteggere gli USA: questa in sintesi l’argomentazione con cui Sam Altman prova a difendere la sua posizione e giustificare gli enormi investimenti che l’AI ha richiesto. - X Vai su X

Udine, difende una ragazza presa a schiaffi dal branco e viene accoltellato: è in ospedale in codice rosso - Un ragazzo è intervenuto ieri sera per difendere una ragazza molestata dal branco in centro ed è stato accoltellato alla schiena: il giovane è stato poi soccorso e portato in ospedale in codice rosso. Come scrive ilmattino.it