Protezione civile primi trent’anni | L’alluvione del 1994 ci segnò

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi) Traguardo importante per la Protezione civile di San Rocco al Porto, che domenica prossima, 19 ottobre, festeggerà i trentanni di attività con una cerimonia ufficiale in piazza della Vittoria. Il programma della giornata prevede alle 9.30 il ritrovo dei partecipanti, alle 10 messa nella chiesa parrocchiale, seguita alle 11 dagli interventi del sindaco e delle autorità. Alle 11.30 la benedizione degli automezzi, quindi il rinfresco offerto dalla Pro Loco, che collabora all’organizzazione dell’evento. Il gruppo è nato ufficialmente nell’autunno del 1995, ma le sue radici affondano negli eventi drammatici dell’alluvione del Po del 1994. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

